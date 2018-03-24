Причиной пожара в московском жилом доме стал самогонный аппарат

Главное управление МЧС по Москве опровергло появившуюся в СМИ со ссылкой на источники из экстренных служб информацию о том, что в жилом многоквартирном доме на Хабаровской улице в районе Гольяново произошел взрыв бытового газа.

«Информация о взрыве бытового газа, проходящая в ряде СМИ, не достоверна», — сообщила пресс-служба министерства в Twitter.

Информация о взрыве бытового газа , проходящая в ряде сми не достоверна.

Пожар в квартире по адресу: ул. Хабаровская д.18 к.2 (ВАО, Гольяново) произошел, по предварительным данным, в следствии вспышки паров спирта. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 24 марта 2018 г.

По предварительным данным, обнародованным МЧС, причиной пожара, охватившего в квартире площадь 15 квадратных метров, стала «вспышка паров спирта». Инцидент произошел в Восточном административном округе Москвы по адресу: ул. Хабаровская д.18 к.2, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщает, что упомянутая «вспышка паров спирта» произошла при взрыве работавшего в квартире самогонного аппарата.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали из квартиры, где оно возникло, пятерых жильцов.