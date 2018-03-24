Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы

Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Павел Грудинин выложил в своем Instagram фотографию без усов, которые обещал сбрить в споре с журналистом Юрием Дудем, хотя до этого носил их «всю жизнь».

«Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать», — говорится в подписи к фото (пунктуация оригинала сохранена).

Грудинин давал Дудю интервью в начале февраля, и они заключили пари, по условиям которого кандидат-коммунист должен был сбрить усы, если наберет по итогам президентских выборов меньше 15%. Дудь в ответ обещал побриться налысо, если за Грудинина проголосуют больше 15%.

После обнародования итогов выборов журналист выложил в своем инстаграме фотографию советской бритвы «Юбилейная. Ленинград», намекая политику на проигрыш и необходимость выполнить условия пари.

Грудинин почти неделю давал различные объяснения отсрочке. В частности, он заявлял, что сбреет усы, если Дудь признает выборы честными (хотя никаких подобных дополнительных условий пари не предусматривало).

«Я думаю, что мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся. Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, и абсолютно честными, то я сразу при нем побреюсь», — пообещал Грудинин на пресс-конференции по итогам выборов, состоявшейся 19 марта.

Сидевший рядом с ним лидер КПРФ Геннадий Зюганов сыронизировал, сказав, что поскольку Грудинина «поддержало 55% на одном участке и 66% на другом, теперь уже можно и бороду отпускать».