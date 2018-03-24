Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Абхазский лидер Рауль Хаджимба в телефонном разговоре поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах, состоявшихся 18 марта.

«Глава Абхазии тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В нем также подчеркивается, что телефонный разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе абхазской стороны.

Напомним, ранее ЦИК РФ утвердил итоги президентских выборов, на которых, согласно окончательному подсчету голосов, победил Владимир Путин с 76,69% голосов при явке в 67,54%.