Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Впервые со времен Сардинского королевства (XIХ век) верхнюю палату парламента (Сенат) Италии возглавила женщина. Ею стала 71-летняя Мария Элизебетта Альберти Казеллати — представительница партии «Вперед, Италия», которой руководит Сильвио Берлускони, и ближайшая соратница последнего.

Из 319 сенаторов кандидатуру Казеллати поддержали 240 человек при необходимом минимуме в 160 голосов, уточняет ТАСС. Фактически ее избрание стало результатом компромисса между партиями-участницами правоцентристской коалиции.

В послужном списке женщины-политика — посты замминистра в кабинетах правительства под предводительством Берлускони и постоянное членство в парламенте с 2001 года.

Председатель Сената является вторым человеком в государственном управлении Италии.

В нижней палате парламента страны спикера избирали одновременно — им стал кандидат от «Движения "Пять звезд"» Роберто Фико, за которого проголосовали 422 депутата из 620 присутствовавших на заседании.