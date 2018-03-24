Мемория. Сергей Вавилов

24 марта 1891 года родился физик Сергей Вавилов.

Личное дело

Сергей Иванович Вавилов (1891 – 1951) родился в Москве в семье крупного текстильного предпринимателя. Его старший брат Николай в будущем стал знаменитым биологом. Сергей Вавилов окончил Московское коммерческое училище, затем, сдав дополнительный экзамен, поступил на физико-математический факультет университета. В студенческие годы опубликовал две научные работы: «Фотометрия разноцветных источников» и «К кинетике термического выцветания красителей». За вторую из них Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Сергею Вавилову золотую медаль.

Окончив университет в 1914 году, Вавилов пошел на военную службу. Во время Первой мировой войны служил вначале в саперном батальон, затем в дорожном отряде и наконец в радиотехнических войсках, попал в плен и успешно бежал. На фронте сумел закончить научную работу, посвященную определению частоты колебаний нагруженной антенны. Демобилизовался в 1918 году.

Вернувшись в Москву, Сергей Вавилов стал преподавать физику в Высшем техническом училище и Московском университете, а также работать под началом Петра Лазарева в физических лабораториях Народного комиссариата здравоохранения. В 1920 году лаборатории были преобразованы в Институт физики и биофизики Наркомздрава. В 1926 году был командирован в Германию для работы в Физическом институте Берлинского университета. В 1929 году Сергей Вавилов возглавил кафедру общей физики МГУ.

В 1932 году стал руководителем физического отдела Физико-математического института АН СССР и заместителем директора по научной части Государственного оптического института. Оба эти научных учреждения располагались в Ленинграде, поэтому Сергей Вавилов переехал в Ленинград. Однако уже в 1934 году Физико-математический институт был разделен на Математический институт имени Стеклова и Физический институт имени Лебедева, оба института были переведены в Москву. Сергей Вавилов, возглавлявший ФИАН, несколько раз в месяц ездил из Ленинграда в Москву и обратно.

В 1931 году Вавилов был избран членом-корреспондентом, а в 1932 - действительным членом АН СССР.

В августе 1940 года был арестован и отправлен в лагеря его брат, биолог Николай Вавилов. Не смотря на личное обращение к Молотову и письмо Сталину, Сергей Вавилов не смог добиться освобождения брата или разрешения для него работать по специальности в заключении.

В годы войны Сергей Вавилов работа в Йошкар-Оле, куда был эвакуирован Государственный оптический институт. Он был уполномоченным Комитета обороны СССР и руководил разработкой ряда оптических приборов военного назначения: оптических прицелов для артиллерии и бомбометания, перископов.

В 1945 году Сергей Вавилов был избран президентом АН СССР. В 1950 году был опубликован его труд «Микроструктура света».

Умер Сергей Вавилов 25 января 1951 года.

Почтовая марка СССР - Советский физик, Вавилов Сергей Иванович Почта СССР/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Основной областью научных интересов Сергея Вавилова была оптика. Его исследования 1920-х годов были посвящены люминесценции с квантовой точки зрения. В частности он установил закон, согласно которому квантовый выход остается постоянным в широком диапазоне длин волн возбуждающего света и резко падает при антистоксовом возбуждении, когда длина волны возбуждающего света превышает длину волны максимума спектра люминесценции (закон Вавилова). В 1934 году под руководством Сергея Вавилова физик Павел Черенков, исследуя люминесценцию под действием гамма-излучения, обнаружил слабое голубое излучение неизвестной природы. Дальнейшие эксперименты показали, что такое свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей, причем яркость мало зависит от их химического состава, излучение имеет поляризацию с преимущественной ориентацией электрического вектора вдоль направления первичного пучка, при этом в отличие от люминесценции не ослабевает под влиянием температуры или примесей. На основании этих данных Вавилов предположил, что обнаруженное явление – не люминесценция жидкости, а свет излучают движущиеся в ней быстрые электроны. Теоретическое объяснение явления было дано И. Таммом и И. Франком в 1937 году. Позже было установлено, что данное свечение вызывается электронами, выбиваемыми из атомов среды гамма-излучением и движущимися со скоростями, превышающими фазовую скорость света в среде. Теперь это явление называют эффектом Вавилова – Черенкова, или черенковским излучением.

О чем надо знать

Огромный вклад Сергей Вавилов внес в популяризацию науки. Его научно-популярная книга «Глаз и Солнце» стала одним из лучших образцов жанра и до сих пор востребована читателями. С 1933 года Вавилов возглавлял комиссию АН СССР по изданию научно-популярной литературы, а с 1936 года был председателем редакционной коллегии журнала «Природа». Он был одним из инициаторов создания и первым председателем Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (позже – общество «Знание»). По инициативе Сергея Вавилова стали выходить такие книжные серии как «Литературные памятники», «Классики науки», «Научное наследство», «Итоги и проблемы современной науки». Ему принадлежит научная биография Исаака Ньютона, статьи о Галилее, Эйлере, других ученых. Работы Сергея Вавилова по истории науки составили отдельный том в собрании его сочинений. Сергей Вавилов был главным редактором второго издания Большой советской энциклопедии. «Умение мыслить и излагать свои мысли так, чтобы стать понятным каждому, это то, чего мы хотим вообще в науке», – писал Сергей Вавилов.

Прямая речь

«Я помню, как отец Иван Ильич Вавилов, бывший вместе со мной гласным Московской городской думы, жаловался, хотя и с оттенком некоторой гордости, что сын его не желает заниматься торговым делом, а стремится получить высшее образование и сделаться учёным. Я утешал своего собеседника, говоря, что и научная карьера сына может прославить его имя в неменьшей степени, чем промышленная. И отец не жалел денег на воспитание сына».

Из воспоминаний ректора Московского университета Михаила Новикова.

«За эти дни сколько перемен и самое страшное несчастье. У брата Николая 7-го на квартире был обыск. Сам он сейчас во Львове. Значит, грянет арест, значит, рушится большая нужная жизнь, его и близких! За что? Всю жизнь неустанная, бешеная работа для родной страны, для народа. Вся жизнь в работе, никаких других увлечений. Неужто это было не видно и не ясно всем? Да что же еще нужно и можно требовать от людей? Это жестокая ошибка и несправедливость. Тем более жестокая, что она хуже смерти. Конец научной работы, ошельмование, разрушение жизни близких. Все это грозит».

Дневник Сергея Вавилова, 13 августа 1940.

«Наука, литература, искусство были для Сергея Ивановича неразрывно связаны. Он был страстным книголюбом, и это была не эгоистическая любовь собирателя редкостей, а постоянный источник духовного обогащения. Каждое воскресенье он проводил в книжной лавке, роясь на полках букинистов. Сергей Иванович отбирал для себя старые книги по физике и другим наукам, а также по искусству, большим знатоком и ценителем которого он был».

Лихтенштейн Е.С. «С.И. Вавилов – популяризатор науки».

6 фактов о Сергее Вавилове

В Московском коммерческом училище Сергей Вавилов изучал английский, немецкий и французской языки. Дома он дополнительно учил итальянский и латинский. Позже знание латыни позволило ему читать в оригинале и переводить на русский язык работы знаменитых физиков прошлого. В частности, в его переводе был издан трактат Ньютона «Оптика».

В старших классах училища Сергей Вавилов выступал с докладами на темы «Электронная теория строения вещества» и «Радиоактивность и строение атома», где были отражены последние достижения науки.

Сын Сергея Вавилова Виктор тоже стал физиком, специализировался в области физики полупроводников. В 1987 году получил золотую медаль имени П. Н. Лебедева за цикл работ «Экспериментальные исследования радиационных эффектов в полупроводниках».

Именем Сергея Вавилова названы Государственный оптический институт и Институт истории естествознания и техники РАН, а также улица Вавилова на юге Москвы.

Президиум РАН присуждает золотую медаль имени Сергея Вавилова за выдающиеся работы в области физики. Присуждение медали приурочивается ко дню рождения С. И. Вавилова — 24 марта.

Одно из научно-исследовательских судов Института океанологи РАН носит названия «Академик Сергей Вавилов».

Материалы о Сергее Вавилове

Статья о Сергее Вавилове в русской Википедии

Статья о Сергее Вавилове в энциклопедии «Кругосвет»

Сергей Вавилов в проекте «Хронос»

Сергей Вавилов в «Летописи Московского университета»

Ю.И. Соловьев Академик С.И. Вавилов: драма русского интеллигента

Дневники Сергея Вавилова в проекте "Прожито"