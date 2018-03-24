Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что отравленный в британском Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль ранее якобы обращался к Владимиру Путину с просьбой помиловать его «до конца» и разрешить вернуться на родину.

«Нет, это не так», — заверил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

О письме Скрипаля к Путину рассказал школьный товарищ бывшего полковника ГРУ Владимир Тимошков, давший интервью BBC. По его словам, экс-сотрудник спецслужбы раскаивался в том, что работал «двойным агентом», поскольку это «испортило его жизнь» — она «пошла наперекосяк». Однако Скрипаль, как поведал его школьный друг, все равно не считал себя предателем, ведь присягу он приносил уже не существующему СССР, а не России.

Тимошков утверждал, что Скрипаль стремился вернуться на родину, чтобы повидаться с оставшимися там близкими — в частности, со своей матерью и братьями.