Посол РФ в Италии посоветовал Лондону расследовать отравление Наполеона

Российский посол в Италии Сергей Разов написал открытое письмо, в котором прокомментировал скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. По словам дипломата, Великобритания раздула из этой истории «антироссийскую истерию», выдвигая в адрес Москвы безосновательные обвинения и пытаясь представить случившееся как «атаку» и «угрозу безопасности Европы».

«Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елены», — цитирует письмо Разова газета Corriere della Sera.

Версия гибели бывшего французского императора, сосланного британским кабмином на остров в Атлантическом океане, от отравления так и не была официально подтверждена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сравнение ЧМ-2018 по футболу с Олимпиадой-1936, прозвучавшее из уст главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, «совершенно отвратительным заявлением», неподобающим для министра иностранных дел какой бы то ни было страны.