РФС наказал двух игроков сборной России за поход в клуб

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал игроков национальной сборной Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка: после товарищеского матча с Бразилией, завершившегося для россиян проигрышем со счетом 0:3, футболисты отправились в ночной клуб и не вернулись к полуночи.

«Подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений», — говорится в заявлении РФС.

Матч с Бразилией проходил на московском стадионе «Лужники». Нойштедтер сидел на скамье запасных, а Рауша вообще не было в заявке на игру.

На сайте союза опубликованы объяснения наказанных игроков. «Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — пообещали они.

Случившееся прокомментировал вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев. По его словам, в посещении футболистами увеселительных заведений в свободное время нет ничего зазорного, а реакция общественности и СМИ на нарушение ими внутреннего распорядка неадекватна ситуации.

«Мы чего хотим — чтобы они пришли после матча и, обливаясь слезами, повесились? Или что они должны были сделать — выпрыгнуть в окно, отрезать себе ногу? Футболисты — нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».