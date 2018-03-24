Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 марта 2018, суббота, 13:08
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии
Неизвестные обстреляли машину скорой помощи в Челябинске: пострадавших нет
150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии
В Балакове выберут лучшего дзюдоиста
В Балакове начнется турнир дзюдоистов
В Спортэксе начинается турнир дзюдоистов
Песков назвал чушью информацию о вербовке Савченко Россией
Решение вынесено: в Тюменской области осудили мужчину за покушение на убийство четырех лиц путем поджога дома
Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина
У клиентов визового центра будут собирать батарейки
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
24 марта 2018, 12:15
Дмитрий Песков Надежда Савченко Россия Украина

В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ

Надежда Савченко
Надежда Савченко
Фото: Андрей Цветков/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» версию о том, что российские спецслужбы завербовали украинскую летчицу Надежду Савченко, когда она находилась в тюрьме за соучастие в убийстве журналистов.

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — цитирует слова Пескова телеканал «Мир 24».

Представитель Кремля задался вопросом о том, предъявят ли европейские лидеры Киеву какое-либо требование освободить Савченко, как это делалось, когда она находилась под судом и под стражей в РФ.

Напомним, с нардепа Верховной Рады сняли депутатскую неприкосновенность, чтобы генпрокуратура Украины могла арестовать ее по обвинению в подготовке государственного переворота путем совершения терактов против органов госвласти.

Савченко была задержана 22 марта, а 23 марта суд постановил поместить ее под арест до 20 мая без права выхода под залог, обосновав это решение тяжестью инкриминируемых Савченко преступлений и высокой вероятностью того, что она попытается покинуть страну.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации Президента
Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину
Мессенджер на телефоне
Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram
Павел Грудинин без усов
Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы
Падение телебашни в Екатеринбурге
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Ольга Голодец
Россия обещает Японии легкий доступ на свой рынок
Архив новостей

Самое читаемое

Сергей Лавров и Владимир Путин
СМИ сообщили о готовящейся отставке Лаврова
Георгий Квирикашвили
Премьер Грузии может уйти в отставку после заявления о России
Андрей Макаревич
Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»‍
Встреча Владимира Путина с соперниками на выборах
В Кремле опровергли предложение Путиным постов Грудинину и Собчак
Сергей Лавров
Мемория. Сергей Лавров
12:58 Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы
12:15 В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ
11:54 Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram
10:31 Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину
10:21 Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Вавилов
Сергей Иванович Вавилов в рабочем кабинете в г. Йошкар-Ола. 1943 г.
24 марта 1891 года родился Сергей Вавилов, физик
09:59 Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский
09:48 В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
09:15 СМИ узнали о готовности 20 стран выслать российских дипломатов
23.03 21:10 Назначен новый худрук МХТ имени Чехова
23.03 20:57 В Перу назначен временный президент
23.03 20:43 Надежду Савченко арестовали на два месяца
23.03 20:27 Тереза Мэй поделилась с коллегами информацией по «делу Скрипаля»
23.03 20:27 Сборная Бразилии забила третий гол россиянам
23.03 19:58 Савченко освободили в зале суда за недостатком улик
23.03 19:47 Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы из-за Слуцкого
23.03 19:29 Германия и Франция скоординируют свою реакцию по «делу Скрипаля»
23.03 19:00 Временный глава Волоколамского района пообещал штрафы мусорному полигону
23.03 18:46 Михаила Путина избрали в правление «Газпрома»
23.03 18:30 Создатель «Новичка» решил судиться с «Новой газетой»
23.03 17:47 Латвия решила выдворить заподозренных в шпионаже российских дипломатов
23.03 17:25 Губернатор Подмосковья подтвердил отставку главы Волоколамского района
23.03 17:19 Полиция застрелила террориста из французского супермаркета
23.03 17:08 Срок завоза мусора на полигон «Ядрово» продлен
23.03 17:03 Суд в Москве отказался принять новый иск пользователей Telegram к ФСБ
23.03 16:42 Глава Волоколамского района не подтвердил свое увольнение
23.03 16:33 Террорист из французского супермаркета выдвинул требования
23.03 16:17 WADA нашло новые свидетельства употребления допинга россиянами
23.03 15:52 Обвинение просит отправить напавшего на Фельгенгауэр в психлечебницу
23.03 15:33 Слепые мексиканские рыбы помогают в изучении диабета
23.03 15:18 Потери России от введенных Трампом пошлин составят 3 млрд долларов
23.03 15:14 Глава Волоколамского района уволен
23.03 15:11 Сторонник ИГ отпустил заложников во Франции и остался с полицейским
23.03 14:45 Савченко объявила в суде голодовку
23.03 14:41 СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района
23.03 14:24 Захвативший заложников во Франции оказался сторонником ИГ
23.03 14:13 Володин заявил о недопустимости травли депутатов по делу Слуцкого
23.03 14:12 В супермаркете во Франции захватили заложников
23.03 13:52 В МИД РФ выразили сожаление из-за заявления ЕС по делу Скрипаля
23.03 13:40 ЦБ опустил ключевую ставку
23.03 13:29 Инвалиды-могильщики лучше заботятся о своем потомстве
23.03 13:28 Красную Поляну накрыло песчаной бурей из Сахары
23.03 13:14 Путин в обращении к россиянам отказался от сиюминутных перемен
23.03 13:01 Актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта
23.03 12:58 В России зафиксировали отток валюты из-за «кремлевского доклада»
23.03 12:50 В Кремле выразили сожаление из-за отзыва посла ЕС после отравления Скрипаля
23.03 12:23 Путин выступит с телеобращением в 13:00
23.03 12:22 Кремль устранился от конфликта Госдумы с журналистами
23.03 12:21 Госдума приняла закон о прямых договорах в ЖКХ
23.03 12:07 Химики изучили перспективное лекарство от мышечной слабости
23.03 11:55 Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.