В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» версию о том, что российские спецслужбы завербовали украинскую летчицу Надежду Савченко, когда она находилась в тюрьме за соучастие в убийстве журналистов.

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — цитирует слова Пескова телеканал «Мир 24».

Представитель Кремля задался вопросом о том, предъявят ли европейские лидеры Киеву какое-либо требование освободить Савченко, как это делалось, когда она находилась под судом и под стражей в РФ.

Напомним, с нардепа Верховной Рады сняли депутатскую неприкосновенность, чтобы генпрокуратура Украины могла арестовать ее по обвинению в подготовке государственного переворота путем совершения терактов против органов госвласти.

Савченко была задержана 22 марта, а 23 марта суд постановил поместить ее под арест до 20 мая без права выхода под залог, обосновав это решение тяжестью инкриминируемых Савченко преступлений и высокой вероятностью того, что она попытается покинуть страну.