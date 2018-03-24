Савченко пожаловалась на условия в камере СИЗО

В камере следственного изолятора, куда поместили под стражу депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, побывали правозащитники. В разговоре с ними арестованная пожаловалась на дискомфорт из-за того, что находится под видеонаблюдением, а окна в камере тонированные.

Кроме того, Савченко сообщила о начале голодовки: по ее словам, последний раз она принимала пищу вечером 23 марта, передает НТВ.

В пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека подчеркнули, что при этом от арестованной не поступало жалоб на самочувствие и в целом состояние здоровья. Ее просьба о горячей воде и возможности помыться под душем была удовлетворена. Также Надежде Савченко разъяснили ее право свободно выбирать врача в случае необходимости.

Напомним, суд принял решение арестовать Савченко на 59 дней без права выхода под залог. Ее подозревают в подготовке государственного переворота путем осуществления террористических актов, к соучастию в которых она якобы подбивала офицеров ВСУ.

Депутаты Верховной Рады после выступления в парламенте генпрокурора Украины Юрия Луценко согласились лишить Савченко неприкосновенности, чтобы ее можно было взять под арест.