СМИ узнали о готовности 20 стран выслать российских дипломатов

Отзыв посла Европейского союза из Москвы на четыре недели станет началом «беспрецедентного скоординированного раунда выдворений» российских дипломатов из европейских стран, утверждает газета The Times со ссылкой на свои источники. По их словам, выслать представителей МИД РФ намерены до 20 стран Евросоюза.

Дипломатический скандал связан с резкой реакцией британских властей на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к случившемуся, объявила о прекращении контактов с Россией «на высоком уровне» и потребовала высылки 23 российских дипломатов. «Угроза со стороны России — это угроза, которая не признает границ. Россия бросает вызов ценностям, которые мы разделяем как европейцы, и это правильно, что мы стоим вместе в защиту этих ценностей», — заявила Мэй накануне, 22 марта, призывая своих коллег из стран Евросоюза последовать примеру Лондона.

Россия в ответ выслала такое же количество британских дипломатов и заблокировала деятельность Британского совета на своей территории.

Предложение Мэй поддержали и в других европейских странах. Одной из первых о готовности выслать российских дипломатов заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Телеканал СNN ранее сообщил, что в понедельник «скорее всего» будет объявлено о высылке представителей РФ из Германии, Франции, Дании, Латвии, Эстонии, Чехии, Болгарии, Ирландии и Нидерландов, а также — возможно — и из других стран.