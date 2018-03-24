Максим Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым

Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина — журналист Максим Шевченко — разместил в интернете видео, на котором коммунист заснят сбривающим усы. Таким образом политик выполнил условия пари, которое заключил с журналистом Юрием Дудем.

Ранее в Instagram появилась фотография Грудинина без усов, и СМИ, увидев ее, сообщили, что кандидат-коммунист сдержал слово. Однако потом пресс-секретарь КПРФ выступил с опровержением, заявив, что Грудинин «пока» не сбривал усов. Он также уточнил, что инстаграм-аккаунт, в котором появилось фото безусого политика, не является официальным.

Тем не менее с официального персонального сайта Грудинина ссылка на его Instagram ведет именно в тот аккаунт, где появилась «безусая» фотография. Через час после публикации она пропала.

Суть пари между Грудининым и Дудем заключалась в том, что если первый наберет на выборах меньше 15%, то сбреет усы, а если больше, то второй побреется налысо. После выборов, когда стало ясно, что пари проиграно, Грудинин начал выдвигать дополнительные условия, пообещав сбрить усы в том случае, если Дудь признает голосование справедливым.