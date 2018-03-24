Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть

Известный российский тренер по фигурному катанию посоветовала 15-летней олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая трижды упала в произвольной программе на чемпионате мира в Милане и в итоге заняла лишь пятое место, меньше есть.

«С момента Олимпийских игр она выросла на 3 сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет – просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация», — цитирует РБК заявление Тарасовой в эфире «Первого канала».

Тренер уверена, что к ЧМ по фигурному катанию Загитова подошла в хорошей форме — во всяком случае, судя по прекрасно проведенной разминке — и была готова бороться за золото, а последовавшее поражение «нужно пережить», потому что «такие падения случаются у великих чемпионов».

Тарасова считает, что «Загитова не привыкла падать – не привыкла, что ей что-то неудобно».

Вторая главная претендентка на победу в чемпионате — пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер — тоже выступила неудачно, упав один раз и заняв четвертое место. Золото турнира досталось победительнице Олимпиады-2018 в командных соревнованиях — канадской фигуристке Кейтлин Осмонд. Короткую программу она откатала четвертой, а в произвольной показала лучший результат и с 223,23 балла обошла всех соперниц.