25 марта 2018, 19:05
Пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей нашли живыми
Троих детей из числа считавшихся пропавшими при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, нашли живыми, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.
Ранее в МЧС сообщили, что родственники не могут выйти на связь с 17 людьми, которые могли находиться в загоревшемся торговом центре.
На данный момент подтверждена гибель пяти человек: троих детей, женщины и мужчины.
Пожар частично локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля. Причина пожара до сих пор неизвестна.
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