Пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей нашли живыми

Троих детей из числа считавшихся пропавшими при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, нашли живыми, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.

Ранее в МЧС сообщили, что родственники не могут выйти на связь с 17 людьми, которые могли находиться в загоревшемся торговом центре.

На данный момент подтверждена гибель пяти человек: троих детей, женщины и мужчины.

Пожар частично локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля. Причина пожара до сих пор неизвестна.