Умерла победительница первого «Евровидения»

В Цюрихе на 95-м году жизни скончалась швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа — победительница первого конкурса песни «Евровидение», прошедшего в 1956 году. Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Лиз Ассиа — творческий псевдоним урожденной Розы-Мины Шерер, которая начинала карьеру как танцовщица, а затем стала петь. Победа на «Евровидении-1956» принесла ей известность. Затем певица представляла Швейцарию на конкурсе в 1957 и 1958 годах (8-е и 2-е места соответственно).

Lys Assia, the first winner of #Eurovision who passed away today, took part in the Contest three times. Here we remember her performances: https://t.co/8HGA74Srse @LysAssia pic.twitter.com/PN7JP7sF9G