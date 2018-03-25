Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени

Российский биатлонист Максим Цветков одержал победу в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Дистанцию в 15 км Цветков преодолел за 35 минут 37,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Вторым пришел норвежец Эрленд Бьонтегорд (0 промахов), на третьем месте — еще один представитель Норвегии Йоханнес Бё (2 промаха).

Россиянин Александр Логинов стал 14-м, Антон Бабиков пришел 15-м, Антон Шипулин показал 16-й результат, Евгений Гараничев занял 18-ю позицию, Дмитрий Малышко оказался на 28-м месте.