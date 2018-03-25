Экс-посол Британии пообещал скорое потепление отношений с Россией

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил в интервью The Independent, что в ближайшее время конфликт между Британией и Россией будет разрешен.

Комментируя высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Брентон отметил: «В рамках санкций мы на время сократили контакты с Россией на высоком уровне. Но в течение нескольких месяцев это ограничение начнет сходить на нет, поскольку для решения подобных вопросов подобные контакты необходимы».

По мнению дипломата, британская сторона не могла оставить без ответа случившееся в Солсбери: «Конечно, мы должны принять меры для того, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем. Но мы не должны окончательно сжигать мосты, чтобы иметь возможность восстановить отношения».

Ранее 24 марта СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщили, что ряд стран Евросоюза — возможно, до 20 государств — 26 марта объявят о высылке за свои пределы российских дипломатов. Вслед за этим источники объявили, что американский лидер Дональд Трамп согласился с доводами своих советников, которые рекомендовали ему последовать примеру Великобритании и отреагировать на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылкой российских дипломатов.