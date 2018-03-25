СМИ рассказали о плане России и КНДР соединиться новым мостом

Россия и КНДР обсуждают возможность строительства второго моста, который соединит две страны, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Напомним, в 1959 году Россию и Северную Корею соединил железнодорожный мост через реку Туманная.

21 марта 2018 года министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочей встречи с заместителем премьера, председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером заявил, что специальная рабочая группа прорабатывает вопрос открытия автомобильного сообщения между Россией и КНДР — решением вопроса может стать возведение понтонного моста.

При том, что на данный момент объем товарооборота между РФ и КНДР невелик и экономической целесообразности в строительстве нового моста нет, проект может иметь символическое значение, указывают источники The Washington Post.