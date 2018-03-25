Глава ЦИК рассказала о вбросах бюллетеней «не в пользу кандидата от власти»

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, что вбросы бюллетеней на президентских выборах 18 марта были зафиксированы не только в пользу действующего президента Владимира Путина.

Не называя конкретных фамилий, Памфилова заявила: «У нас есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата».

Напомним, ранее глава ЦИК заявила, что серьезные нарушения, которые могли бы поставить под сомнение исход голосования, не зафиксированы.