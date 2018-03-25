В Кемеровской области ввели режим ЧП из-за пожара

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, что в Кемеровской области вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Интерфакс». Причиной введения режима ЧП министр назвал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в областном центре, при котором погибли четыре человека.

Пучков отметил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются: «Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам».

Глава МЧС поручил оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

Напомним, жертвами пожара в ТЦ в Кемерово стали, по данным СКР, трое детей и женщина. Возбуждено уголовное дело.