Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на 1,6 тысячи квадратных метров

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

При этом на площади 1,2 тысячи квадратных метров зафиксировано обрушение межэтажных перекрытий и кровли.

На данный момент подтверждена гибель в пожаре пяти человек, в том числе трех детей. О пожаре в ТЦ доложили президенту РФ Владимиру Путину, он поручил главе МЧС Владимиру Пучкову лично вылететь на место происшествия.

По одной из версий, причиной пожара могла стать шалость ребенка в детской игровой комнате.