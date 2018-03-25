Совершен первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию, сообщает BBC.

На борту самолет находились 200 пассажиров и 16 членов экипажа. Полет продолжался более 17 часов: лайнер вылетел из австралийского города Перт в субботу, 24 марта, и приземлился в лондонском аэропорту «Хитроу» утром в воскресенье, 25 марта. Протяженность маршрута составила 14498 км.

Исполнительный директор Qantas Алан Джойс напомнил, что первые рейсы между Австралией и Великобританией занимали четыре дня и включали семь пересадок, а в последние годы самый короткий перелет из Австралии в Великобританию занимал около 20 часов с дозаправкой в в странах Ближнего Востока.