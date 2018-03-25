В Подмосковье возобновились «мусорные» митинги

Около 150 жителей подмосковной Коломны перекрыли дорогу на въезд к полигону «Воловичи», расположенному в нескольких километрах от города, сообщают «Ведомости».

Собравшиеся поясняют, что акция носит стихийный характер: ««Люди самостоятельно вышли перекрывать дорогу мусоровозам, они опасаются повторения истории Волоколамска, запах свалки уже распространяется на близлежащие поселения. На месте есть сотрудники полиции, но пока все проходит спокойно, без задержаний».

Полигон «Воловичи» мощностью 100 000 тонн в год изначально предназначался для нужд Коломны и примыкающих к городу территорий, однако с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально увеличилась. С конца 2017 года жители Коломны устраивают акции протеста в связи с разрастанием свалки.

Еще одна акция протеста проходит 25 марта в Воскресенском районе: протестующие перекрыли дорогу к стройке мусоросжигательного завода рядом с селом Свистягино.

В Волоколамске акция протеста прошла 24 марта, около 1000 человек устроили пикет у здания городской администрации в знак протеста против ситуации со свалкой «Ядрово».