Германия поддержала отмену принципа единогласия в ЕС

Государственный министр по делам объединенной Европы в министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот заявил в интервью журналу Der Spiegel, что МИД ФРГ поддерживает предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

Рот отметил: «Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести в раскол в ЕС» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Юнкер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с предложением отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений, который, по его мнению, ограничивает возможности Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.

Это предложение поддержала на конференции министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.