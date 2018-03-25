В деле Скрипаля появилась его «близкая подруга»

У бывшего сотрудника ГРУ Сергея Крипаля, которого нашли в бессознательном состоянии в результате отравления 4 марта в британском Солсбери, была близкая подруга, сообщает The Sunday Telegraph.

По информации издания, женщина призналась в бывших отношениях со Скрипалем своему другу, увидев в новостях сообщение об инциденте с отравлением. Она также рассказала, что очень напугана случившимся и из-за боязни последствий не идет на контакт с полицией. Еще один источник — знакомый женщины — сообщил СМИ, что Скрипаль при знакомстве назвался ей мультимиллионером из России.

Неизвестно, располагает ли «близкая подруга» какими-либо данными, способными пролить свет на случившееся со Скрипалем.

Напомним, британские власти обвиняют в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии Москву. Кремль обвинения отвергает.