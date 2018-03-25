Песков рассказал про симбиоз двух Путиных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, в котором рассказал о направлениях работы главы государства Владимира Путина на новом президентском сроке.

Песков заявил: «Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя».

По словам представителя Кремля, «люди знают, что если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер». Песков убежден: «Путин уже неоднократно доказал, что он не популист».

Конкретизируя, Песков отметил, что главе государства предстоит формализовать дорожную карту по реализации положений послания к Федеральному собранию и сформировать новую команду — как кабинет министров, так и администрацию президента.