Кремль обвинил Британию в хамстве и бандитизме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ прокомментировал отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и обвинения британских властей в адрес Москвы в причастности к этому событию

Песков отметил: «Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела».

По мнению пресс-секретаря российского лидера, в такой ситуации необходимо «справиться с этой провокацией». Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность».

«То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина», — сказал Песков.