Порошенко рассказал про «разоблачение» Савченко и Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко объявил преследование депутата Верховной Рады Надежды Савченко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили масштабными операциями, достойными страниц учебников для будущих сотрудников спецслужб, сообщает «Украинская правда».

По утверждению Порошенко, и Саакашвили, и Савченко готовили на Украине «государственный переворот в интересах России», однако его удалось предотвратить Службе безопасности Украины (СБУ): «Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников».

Саакашвили ответил на заявление украинского лидера на своей странице в Facebook: «Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко». Напомним, одесскому экс-губернатору запрещен въезд на Украину до 2021 года, в феврале его выслали с территории страны.

Надежда Савченко арестована на 59 дней без права выхода под залог. Ее подозревают в подготовке государственного переворота путем осуществления террористических актов, к соучастию в которых она якобы подбивала офицеров ВСУ.