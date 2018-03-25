В Раде объяснили отказ выслать российских дипломатов

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко пояснила на своей странице в Facebook, почему украинские власти не собираются высылать российских дипломатов.

Напомним, после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери британские власти выслали 23 российских дипломатов, поскольку сочли Москву виновной в инциденте. 24 марта СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщили, что ряд стран Евросоюза — возможно, до 20 государств — 26 марта объявят о высылке за свои пределы российских дипломатов. Вслед за этим источники объявили, что американский лидер Дональд Трамп согласился с доводами своих советников, которые рекомендовали ему последовать примеру Великобритании и отреагировать на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылкой российских дипломатов.

Геращенко отметила, что дипломатические отношения между Украиной и Россией уже сведены к минимуму, поэтому необходимости в высылке дипломатов нет: «В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы».

Что касается возможной высылки российских консулов, этот шаг негативно сказался бы на украинских заключенных, отбывающих наказание в России, считает Геращенко, поскольку у тех «политзаключенных» — в их числе вице-спикер Рады назвала Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко — не останется возможности «почувствовать минимальную поддержку».