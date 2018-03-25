В США прошли многотысячные протесты против доступного оружия

В целом ряде американских городов прошли массовые акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия — их участники требуют от властей принять действенные меры после случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек.

Из-за демонстрации во Флориде кортежу президента США Дональда Трампа пришлось изменить маршрут следования в резиденцию Мар-о-Лаго, сообщает The Hill. Протестующие рассчитывали встретить президентскую машину, однако во избежание эксцессов кортеж направили в объезд.

В Нью-Йорке акция протеста собрала около 150 тысяч человек. Мэр города Билл де Блазио написал в своем твиттере: «Вы должны знать, когда начнется революция... Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тыс. человек вышли на улицы ради мира». Позднее градоначальник заявил, что на марш вышли 175 тысяч человек.

Участие в марше в Нью-Йорке принял также музыкант, экс-участник квартета The Beatles Пол Маккартни. Он напомнил, что его друг и коллега по группе Джон Леннон стал жертвой стрельбы: «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно».

Протесты прошли также в Вашингтоне, Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане, Чикаго. Присоединились к протестам и жители канадских городов Торонто и Монреаля.