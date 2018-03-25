Журнал Time короновал Путина

Очередной номер журнала Time выйдет в свет 2 апреля, на его обложке изображен президент России Владимир Путин с короной на голове и подписью «Восходящий царь», пишут «Ведомости».

При этом на обложке анонсированы два материала, посвященные России: статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера «Почему Россия продолжает тонуть».

Напомним, по итогам президентских выборов 18 марта Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей.