Костя Цзю опроверг сообщения об инфаркте

Боксер Константин Цзю опроверг информацию о недавно перенесенном инфаркте, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Цзю в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово», посвященной инфаркту миокарда, рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых попал в больницу и перенес стентирование. После рассказа о предпринятых мерах ведущаяотметила: «Поэтому инфаркт отступил».

Однако в интервью РБК боксер заявил: «Никакого инфаркта не было, это полное вранье. У меня все хорошо».

Жена Цзю Татьяна Аверина пояснила радиостанции «Говорит Москва», что речь шла о событиях двухлетней давности: «Прошла уже куча времени. Он уже давно восстановился. Он и восстанавливался-то два дня. Во-первых, это не инфаркт был. У него просто была закупорка сосуда, и просто ему поставили стент. Мы избежали всяких инфарктов».