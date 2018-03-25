25 марта 2018, 19:31
Турция испытала первые собственные баллистические ракеты
Турецкие военные провели испытательные пуски баллистических ракет производства Турции, сообщает Anadolu.
Ракеты разработали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.
В ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. Ожидается, что в последнем квартале 2018 года будет произведен запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей, а также запуск ракет с самолета.
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