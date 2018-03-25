Турция испытала первые собственные баллистические ракеты

Турецкие военные провели испытательные пуски баллистических ракет производства Турции, сообщает Anadolu.

Ракеты разработали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.

В ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. Ожидается, что в последнем квартале 2018 года будет произведен запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей, а также запуск ракет с самолета.