Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56

Следственный комитет РФ сообщил о 56 погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости. По одной из версий, возгорание могло возникнуть из-за неполадок с электропроводкой и слишком больших нагрузок на нее.

Помимо предпринимателя Надежды Судденок, чья компания «Зимняя вишня Кемерово» сдавала в субаренду помещения на третьем и четвертом этаже здания ТЦ, на данный момент по уголовному делу задержаны руководитель установившей пожарную сигнализацию в комплексе компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, а также фигуранты по фамилии Соболев и Никитин.

Ущерб, нанесенный ЧП, во Всероссийском союзе страховщиков оценили в 3 млрд рублей, утрату имущества арендаторов — в 1 млрд рублей.