МИДы четырех стран ЕС вызвали послов РФ

Внешнеполитические ведомства сразу четырех стран Европейского союза — Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — вызвали к себе российских послов, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники.

Информацию о том, что посла РФ в Польше Сергея Андреева вызывали в МИД этой страны к 13:00 по московскому времени, подтвердил РБК пресс-секретарь посольства Владимир Александров. Андреев отказался комментировать итоги своего визита в министерство, однако сообщил, что «решение принято» (имеется в виду решение о высылке российских дипломатов в ответ на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании). По словам посла, суть решения озвучит польская сторона.

Известно также, что российского посла в Латвии Евгения Лукьянова вызвали во внешнеполитическое ведомство этой прибалтийской республики к 15:00 мск, и на это же время вызван в МИД Эстонии посол РФ в этой стране Александр Петров, передает ТАСС. Посол РФ в Литве Александр Удальцов также вызван в министерство иностранных дел.