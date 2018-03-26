Украина на Азове задержала судно под флагом РФ

Украинская погранслужба в Азовском море задержала следовавшее под российским флагом рыболовецкое судно. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Это произошло 25 марта. Корабль морской охраны остановил судно «Норд» в 15 милях от Обиточной косы. На его борту находились десять человек.

«В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины», — заявили в Госпогранслужбе. Все пассажиры судна имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи.

На корабле обнаружены трал для рыбной ловли и 5 т морепродуктов. Сейчас судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверки.

На членов экипажа составлены протоколы по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), а в отношении капитана в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).

По данным «Интерфакса», «Норд» принадлежит ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая» в Керчи.