СМИ узнали о приезде Ким Чен Ына в Китай

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китайскую народную республику, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее сегодня источник в МИД России допустил возможность прибытия председателя КНДР в Россию с визитом — причем уже в ближайшее время, в конце апреля. По словам источника в российском дипломатическом ведомстве, программа этого визита сейчас прорабатывается.

Кроме того, некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с северокорейским коллегой. Предложение по поводу такой встречи Ким Чен Ын передал в Вашингтон с посетившей Штаты южнокорейской делегацией. Белый дом опубликовал официальное сообщение, в котором говорится, что Трамп примет приглашение, а место и время встречи будут установлены позднее.