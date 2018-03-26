Кремль отказался называть виновников трагедии в Кемерово

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о причинах, которые могли вызвать пожар в торговом центре в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, было бы преждевременно говорить об этом, так как продолжаются работы следственных органов. «Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то», — отметил Песков.

Между тем президент Владимир Путин в связи с трагедией перенес церемонию вручения премий за произведения для детей и юношества, и теперь мероприятие может пройти в конце следующей недели.

«В администрации президента тоже соболезнуют», — сказал Песков.

Вопрос о претензиях к главе Кемеровской области Аману Тулееву в Кремле назвали некорректным.

Песков уточнил, что сообщит дополнительно, если Путин соберется посетить Кемерово.