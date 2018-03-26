Страны ЕС и США решили выслать 160 российских дипломатов

В общей сложности страны Запада высылают 106 российских дипломатов в качестве реакции на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Больше всего из них — 60 граждан РФ — покинут США, причем в это число входят не только представители дипмиссий, но и 2 сотрудников миссии России при ООН. Кроме того, госдепартамент потребовал закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, обосновав это его близостью к одной из американских военных баз и объектам компании «Боинг».

По четыре российских дипломата высылают Германия, Франция, Польша и Канада, по трое — Литва и Чехия, по двое — Италия, Нидерланды и Дания, по одному — Латвия, Финляндия, Румыния и Хорватия. Эстония потребовала выезда российского военного атташе. О высылке 13 представителей МИД РФ объявила Украина.

Кроме того, глава Евросовета Дональд Туск допустил возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России в связи с отравлением Скрипаля.

Первой на «дело Скрипаля» отреагировала Великобритания, на территории которой он проживал и за шпионаж в пользу которой был осужден в России. Лондон обвинил РФ в применении химического оружия, глава британского правительства Тереза Мэй потребовала высылки 23 российских дипломатов (они уже покинули страну).