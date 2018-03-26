Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53 человек

По состоянию на утро понедельника число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово составляет 53 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Более 40 человек получили ранения.

Несколько десятков посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести. По мнению спасателей, они могут находиться в кинозалах сгоревшего комплекса: там из-за пожара провалились перекрытия между этажами.

Публикация от Новокузнецк (@novokuznetsklove)25 Мар 2018 в 8:18 PDT

В связи с произошедшим задержаны три человека, четверо допрошены: это арендатор помещения, в котором предположительно возникло возгорание, и глава обслуживавшей ТЦ управляющей компании.

Посетители центра, которым удалось выбраться наружу, рассказали, что в здании не сработала пожарная сигнализация. Поэтому многие находившиеся внутри — а в «Зимней вишне» помимо кинотеатра был также боулинг и другие развлекательные заведения — долгое время не знали о том, что здание горит, а потом не смогли выбраться.

У соседей (Кемерово) беда, читаю сейчас их паблик и понимаю, что "Хромая лошадь" из России никуда не уходила. Пишут находившиеся в ТЦ люди:#КемеровоПожарТЦЗимняяВишня pic.twitter.com/g0DR9eOFMW — ♞СуровыйТомск (@Tomsk_Loud_News) 25 марта 2018 г.

Кроме того, местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что запасные выходы из ТЦ были закрыты, а некоторые двери с электроприводом — заблокированы из-за проблем с электричеством при пожаре.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, говорить о причинах возгорания пока рано. На месте происшествия работают дознаватели и следователи ведомства.

В Кемеровскую область приехал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, чтобы взять расследование ЧП под личный контроль.

Власти Кузбасса выделят семьям жертв трагедии по 1 миллиону рублей.