Госпитализирован еще один пострадавший при пожаре в Кемерово

Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» сообщил, что число госпитализированных пострадавших увеличилось до 13 человек, передает РИА Новости.

Для выбора лечения одному из пациентов потребуется созвать врачебный консилиум, уточнила прибывшая на место происшествия и посетившая пострадавших в больницах глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В областной клинической больнице организована медицинская помощь для родственников пострадавших, обратились 23 человека», — добавил Аксенов.

В общей сложности медицинская помощь потребовалась 53 пострадавшим при пожаре, из них 13 человек поместили на стационарное лечение, 40 посетителей ТЦ лечат амбулаторно. По последним данным, погибли 64 человека.

Глава МЧС Владимир Пучков призвал СМИ и пользователей соцсетей не распространять слухи о том, что пожар якобы унес сотни жизней. Кроме того, министр опроверг версию теракта.