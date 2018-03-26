«МК» сообщил о смерти Сергея Мавроди

Бывший организатор крупнейшей в России финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди в возрасте 63 лет скончался в московской горбольнице №67 (Боткинской), куда его госпитализировали с жалобами на слабость и боли в сердце.

По данным газеты «Московский комсомолец», скорую для Мавроди вызвали прохожие на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве, где ему стало плохо.

В сообщении газеты указывается, что причиной смерти предпринимателя стал сердечный приступ.