Помощник Мавроди связал его смерть с хроническими болезнями

Помощник основателя первой и крупнейшей в России финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди Александр Власов подтвердил факт смерти предпринимателя, передает агентство «Москва».

«Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания», — сказал он.

Мавроди был госпитализирован минувшей ночью из квартиры на Комсомольском проспекте, где проживал в последнее время, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в столичном управлении МВД.

Смерть предпринимателя прокомментировал несколько раз встречавшийся с ним актер Владимир Пермяков, который в 1990-х годах играл роль Лени Голубкова в серии рекламных роликов «МММ». «Ему не повезло, что он родился в России. У нас талант не котируется, тут все на кумовстве. Из него сделали афериста, хотя он закона не нарушал», — считает актер.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники сообщал, что Мавроди стало плохо на автобусной остановке, и прохожие вызвали ему скорую, которая увезла мужчину в Боткинскую больницу. Врачи не смогли помочь пациенту, и к утру он скончался, писала газета, называя причиной смерти предпринимателя сердечный приступ.