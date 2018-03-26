В центре Грозного загорелась жилая многоэтажка

В центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС России по Чечне.

Возгорание произошло на чердаке. Пожару присвоен второй уровень сложности. Его тушением занимаются 12 пожарных расчетов.

В настоящее время данных о жертвах и пострадавших нет.

Принимаются меры для нераспространения огня, который может перекинуться на жилые этажи и соседние здания.

UPD: Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что пожар полностью потушен, пострадавших нет. Он пообещал, что 27 марта крышу в доме заменят.