В центре Грозного загорелась жилая многоэтажка
В центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС России по Чечне.
Возгорание произошло на чердаке. Пожару присвоен второй уровень сложности. Его тушением занимаются 12 пожарных расчетов.
В настоящее время данных о жертвах и пострадавших нет.
Принимаются меры для нераспространения огня, который может перекинуться на жилые этажи и соседние здания.
UPD: Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что пожар полностью потушен, пострадавших нет. Он пообещал, что 27 марта крышу в доме заменят.
В центре Грозного горит дом!!! #москва#санктпетербург#ереван#киев#иваново#тверь#новосибирск#хабаровск#кемерово#усурийск#махачкала#омск#пермь#башкирия#уфа#казань#украина#оренбург#самара#ульяновск#алмата#шимкент#казахстан#грозный
Публикация от Video-prikoli.kz (@video.prikoli.kz) 26 Мар 2018 в 9:43 PDT
Пожар в Грозном. Надеемся никто не пострадал? #грозный #пожар
Публикация от Кавказ | Дагестан | Махачкала (@dagestan_inst) 26 Мар 2018 в 9:43 PDT