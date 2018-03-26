Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 марта 2018, понедельник, 18:06
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
26 марта 2018, 16:27
Великобритания медицина онкология статистика

Изменение образа жизни может предотвратить почти 40 % случаев рака

Главным вредным фактором, ответственным почти за 15 % случаев рака, ученые называют воздействие табачного дыма
Главным вредным фактором, ответственным почти за 15 % случаев рака, ученые называют воздействие табачного дыма
Pixabay

Новое исследование, проведенное Британским центром исследований рака (Cancer Research UK), показывает, что почти 40 % случаев рака в Великобритании можно было бы предотвратить, если бы британцы изменили свой образ жизни: отказались от курения, избавились от лишнего веса, потребляли меньше алкоголя и не проводили бы слишком много времени на пляжах и в соляриях. Данные получены из ряда источников, включая общенациональные исследования, реестры случаев рака и статистику из научных работ.

Главным вредным фактором, ответственным почти за 15 % случаев рака, ученые называют воздействие табачного дыма. «Рак легких составляет больше случаев, связанных с курением, но каждый год регистрируются тысячи видов рака мочевого пузыря, пищевода, кишечника и других, которые также вызваны курением», – говорит ведущий автор исследования Катрина Браун (Katrina Brown).

Но если курение в Великобритании постепенно снижает популярность (примерно на 1 % в год), то настоящую озабоченность вызывает распространение излишнего веса. С ним связано около 6,3 % случаев рака. В аналогичном исследование 2011 года этот показатель был равен 5 %. Избыточный вес повышает риск тринадцати онкологических заболеваний, в том числе рака молочных желез, кишечника, почек и матки. Исследовательская группа считает необходимым сдвиг в общественном поведении и предупреждает, что ожирение может стать «новым курением». Недавняя кампания Cancer Research UK, в которой подчеркивалась связь между ожирением и раком, вызвала много обвинений в «фэтшейминге». Тем не менее, профессор Линда Болд (Linda Bauld), которая исследует связь между поведением людей и риском раковых заболеваний, полагает, что ученые должны повышать осведомленность населения. По ее данным, только 15 % взрослых жителей Великобритании признают связь между ожирением и риском рака.

Примерно по 3 % случаев рака связаны с употреблением алкоголя, диетой с низким содержанием клетчатки и с инфекциями, такими как вирус папилломы человека. Почти по 4 % вызываются воздействием ультрафиолетового излучения и асбеста. «Мы можем предсказывать действие этих факторов на уровне населения, мы не можем сказать, каков риск для произвольно взятого отдельного человека, –  объясняет исполнительный директор Cancer Research UK сэр Харпал Кумар. – Мы не можем, например, сказать, что если вы не курите, у вас не будет рака, и мы не можем сказать, что если вы курите, у вас будет рак, потому что на эти вещи влияет много факторов».

Отдельно исследователи отмечают, что доля случаев рака, которые можно было бы предотвратить неодинакова в разных частях страны. В Шотландии она составляет 41,5 %, тогда как в Англии – 37,3 %. Такую разницу объясняют социально-экономическими факторами, влияющими на образ жизни. У мужчин доля таких случаев немного выше, чем среди женщин. Однако некоторые из факторов (избыточный вес и алкоголь) прежде всего затрагивают женщин, так как провоцируемые ими виды рака чаще возникают среди женщин.

Меры по предотвращению рака очень важны. Хотя благодаря новым достижениям медицины выживаемость онкологических больных повысилась, частота новых случаев рака в Великобритании за последнее десятилетие выросла на 7%. Если учесть старение населения и увеличение его численности, ожидается, что заболеваемость раком будет возрастать и далее, примерно на 2 % ежегодно.

Исследование опубликовано в British Journal of Cancer.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия викинги вирусы военная полиция Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа эволюция экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.