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26 марта 2018, 12:03
биология генетика млекопитающие

Геномы большинства волков хранят свидетельства скрещиваний с домашними собаками

Ronnie Macdonald/Flickr

Ученые из Великобритании, Италии, Польши, Белоруссии и США обнаружили, что в геномах 62% волков Евразии имеются фрагменты, полученные в результате скрещиваний с домашними собаками. Работа показывает, что гибридизация волков и собак была широко распространена в Европе и Азии на протяжении веков, у волков Северной Америки она была куда более редким явлением.

«То, что дикие волки могут скрещиваться с собаками, хорошо засвидетельствовано, но раньше было мало что известно о том, насколько широко распространено это явление и как оно повлияло на генетический состав популяций диких волков», – говорит ведущий автор исследования Малгожата Пилот (Małgorzata Pilot) из Университета Линкольна.

Чтобы определить, насколько генофонд волков разбавлен генами домашних собак, авторы исследования проанализировали 61 тысячу однонуклеотидных полиморфизмов в ДНК волков из разных регионов Евразии: от севера Испании до Маньчжурии и от российского Заполярья до южной Индии и Омана. Данные о североамериканских волках были взяты из исследования 2010 года, охватившего популяции Мексики, США и Канады.

Исследование показывает, что часто даже в случаях, когда на основании внешних признаков невозможно заподозрить у данного волка наличие предков-собак,  у него есть унаследованные от собак гены. Сейчас специалисты, занятые сохранением популяций диких волков, обычно считают, что необходимо удалять особей, подозреваемых в том, что они представляют собой гибриды с домашними собаками. Авторы исследования полагают, что подобные меры могут быть неэффективными. Одновременно они признают необходимость шагов, снижающих вероятность такой гибридизации: снижение числа одичавших и вольно содержащихся собак, регулирование охоты, контроль над размером местных популяций волков.

Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Applications.

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