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26 марта 2018, 15:24
археология история Перу

В Перу найдены свидетельства человеческих жертвоприношений

Douglas Juarez/Reuters

В районе Уанчако перуанского города Трухильо археологи раскопали 77 захоронений, относящихся к культуре чиму – одной из культур Перу доинкского периода. Находка была сделана во время предварительных археологических изысканий перед прокладкой новых линий водопровода и канализации.

Археологическая культура чиму (Chimú) сформировалась примерно с IX века на северной части перуанского побережья. К XIII веку там возникло государство Чимор, столицей его стал город Чан-Чан, развалины которого располагаются к северо-западу от современного города Трухильо. Чан-Чан называют крупнейшим городом доколумбовой Америки. На пике развития численность его населения составляла 40 – 60 тысяч человек.

Для культуры чиму характерны поселения со строгой планировкой, каналы и акведуки. Местные жители изготавливали изделия из бронзы, золота и серебра, характерные черные или красные керамические сосуды, шерстяные ткани. В 1470 году инкский полководец и будущей правитель государства инков Тупак Инка Юпанки покорил государство Чимор и включил его в состав инкской империи как вассальную территорию.

Найденные учеными захоронения относятся к позднему периоду существования Чимора – 1200-м – 1400-м годам. Из 77 погребений в 47 найдены человеческие останки, из которых 12 принадлежат детям и одно – новорожденному. Переломы ребер и следы режущих орудий на костях грудной клетки у детей заставляют предполагать, что их сердца были вырезаны во время жертвоприношения.

В погребениях также были найдены раковины моллюсков из рода Spondylus, останки 40 лам или альпак, 115 керамических сосудов, металлические изделия и рыболовные орудия.

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