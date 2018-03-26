Глава МЧС сообщил о 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил о 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. По его словам, шесть тел погибших еще не подняли.

Ранее сообщалось, что в здании торгового-центра, где обрушилась крыша и перекрытия между двумя этажами, возникло повторное возгорание, из-за которого пожарные, проводившие проливку конструкций, вынуждены были эвакуироваться.

По некоторым данным, причиной возгорания могла стать избыточная нагрузка на слишком слабую электропроводку. Кроме того, рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем и поджоге в детской комнате.