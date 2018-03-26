Госдеп потребовал закрыть генконсульство РФ в Сиэтле

По решению президента США Дональда Трампа в качестве реакции Белого дома на отравление в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля будет закрыто генеральное консульство РФ в Сиэтле, передает РИА Новости со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

«Мы требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля», — заявили в госдепартаменте США после объявления о высылке 60 граждан РФ (48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН).

Представители Белого дома пояснили, что консульство в Сиэтле выбрано для закрытия из-за своего расположения: оно находится вблизи «одной из баз подводных лодок» и зданий компании Boeing. По их словам, вкупе с высылкой дипломатов это укрепит национальную безопасность США.