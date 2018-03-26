Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации

Сотрудники Следственного комитета РФ, ведущие уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», подозревают сотрудника ЧОП, который охранял торгово-развлекательный комплекс, в отключении системы оповещения о пожаре.

«Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, при вводе торгового центра в эксплуатацию и в процессе его работы были допущены серьезные нарушения — в частности, пожарные выходы действительно, как сообщали ранее многие СМИ, были заблокированы.

Следователи проверяют информацию и о других нарушениях, поступившую от очевидцев трагедии.

По словам Петренко, глава СКР Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей на месте происшествия.